TS – Inter | ritorna Dimarco? Due motivi su tutti per il si

Leggi su intermagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) Possibile ritorno all’per FedericoCi potrebbe essere nuovamente l’nel futuro di Federico. L’esterno si trova in prestito al Verona e a fine stagione il club nerazzurro potrebbe esercitare il controriscatto ri-portando a casa un giocatore cresciuto nel vivaio nerazzurro. Aspetto questo, secondo Tuttosport, molto importante in ottica Champions League e che potrebbe essere quasi decisivo per la decisione finale. “Tra l’altro,– altro motivo che ha convinto Ausilio ad anticipare la concorrenza – in stagione si è ottimamente districato pure come terzo nella difesa a tre a sinistra e, in prospettiva, potrebbe essere un buon vice per Alessandro Bastoni. Un rinforzo utile pure per le liste, considerato che nel curriculum ha gli anni nel vivaio necessari per essere ...