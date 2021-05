Torino | Nicola | “Milan in forma | Izzo da valutare”

(Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico delDavideè intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match contro il, in programma domani sera allo stadio Grane valido per la 36esima giornata della Serie A 2020/2021. “Abbiamo avuti tanti avversari tosti, ilè una squadra qualitativa e in. Giocano in maniera rapida con elementi in attacco di grande valore tecnico, i terzini supportano l’azione. Come si ferma dopo la vittoria contro la Juve? Ci stiamo lavorando, oggi ultimo allenamento. E faremo la conta di chi siamo. Chi giocherà e chi subentrerà, la partita è da costruire strada facendo”. “Kessie? Ha un’esperienza non comune, arriva da interpretazioni di uno stesso ruolo con capacità di inserimento importanti e sa giocare anche da mezzala” ha continuato. “Partecipa ...

- Il tecnico delDavide, in conferenza stampa, ha presentato la sfida al Milan di domani sera: " Come si ferma il Milan? Abbiamo affrontato tante squadre toste, loro hanno qualità e sono in forma. Per ...... ma noi abbiamo una voglia assoluta di raggiungere l'obiettivo e ogni gara può diventare determinante: dobbiamo fare un tot di punti per salvarci": così il tecnico del, Davide, alla ...Il tecnico del Torino Davide Nicola è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Milan, in programma domani sera allo stadio Gran Torino e valido per la 36esima giornata del ...La Juve cerca il riscatto contro il Sassuolo, il Milan fa visita al Torino. Napoli impegnato in casa contro l'Udinese, mentre la Lazio ospita il Parma. Big match al Meazza tra Inter e Roma ...