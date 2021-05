Terremoto a Tropea (Di martedì 11 maggio 2021) Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4.03 al largo della costa sud Occidentale della Calabria. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il Terremoto è avvenuto a 50 chilometri di profondità con epicentro a 12 chilometri da Tropea (Vv). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4.03 al largo della costa sud Occidentale della Calabria. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ilè avvenuto a 50 chilometri di profondità con epicentro a 12 chilometri da(Vv). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

