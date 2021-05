Sparatoria in una scuola russa: uccisi sei studenti e un docente (Di martedì 11 maggio 2021) Sei studenti e un insegnante sono rimasti uccisi in una Sparatoria in una scuola di Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass, citando fonti dei servizi di emergenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) Seie un insegnante sono rimastiin unain unadi Kazan, capitale della repubblicadel Tatarstan. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass, citando fonti dei servizi di emergenza. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria una Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: almeno 9 morti È stato arrestato un ragazzo sospettato di aver messo in atto una sparatoria in una scuola a Kazan, in Russia, in cui sono morte 9 persone. È quanto riferito all'agenzia di stampa 'Sputnik' da un portavoce dei servizi di emergenza russi, secondo cui 'le forze ...

Russia: almeno 7 morti in una sparatoria scuola Ci sarebbero almeno 7 morti dopo la sparatoria in una scuola di Kazan, nel centro della Russia. Lo riferisce l'agenzia Novosti.

