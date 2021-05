Sherwood Extreme | recensione | un free to play a base di acrobazie e slow motion – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 11 maggio 2021)arriva in accesso anticipato su PC: ecco la nostradi untodi. A partire da domani arriverà su Steam, un nuovotorealizzato da CAGE Studios. Nei panni di un ladro dovremo lanciarsi in magici mondi per recuperare gemme ed eliminare orchi con la nostra fidata balestra. Vediamo tutti i dettagli nella nostradi. Recensioni giochi PC WindowsRead More L'articolo: un ...