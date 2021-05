Russia, sparatoria in una scuola in Kazan: il momento in cui viene fermato il 19enne che ha aperto il fuoco – Video (Di martedì 11 maggio 2021) Sono almeno undici le vittime della sparatoria avvenuta martedì mattina in una scuola di Kazan, nel centro della Russia. Un 19enne, arrestato dalla polizia, è entrato nell’Istituto armato, aprendo il fuoco verso studenti e insegnanti. Secondo le autorità ci sono anche 21 feriti ricoverati in ospedale a seguito dell’attacco, fra cui 18 bambini, sei dei quali in terapia intensiva. Ecco il momento in cui il giovane viene bloccato dalla polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Sono almeno undici le vittime dellaavvenuta martedì mattina in unadi, nel centro della. Un, arrestato dalla polizia, è entrato nell’Istituto armato, aprendo ilverso studenti e insegnanti. Secondo le autorità ci sono anche 21 feriti ricoverati in ospedale a seguito dell’attacco, fra cui 18 bambini, sei dei quali in terapia intensiva. Ecco ilin cui il giovanebloccato dalla polizia. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TgLa7 : #Russia: media, almeno 11 morti in sparatoria a scuola - Agenzia_Ansa : Sparatoria in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Ci sarebbero nove morti e altre quattro persone son… - ilpost : C’è stata una sparatoria in una scuola di Kazan, in Russia - ilfattovideo : Russia, sparatoria in una scuola in Kazan: il momento in cui viene fermato il 19enne che ha aperto il fuoco – Video - Notiziedi_it : Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: 11 morti e almeno 32 feriti -