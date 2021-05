Quello spessore del cervello dietro le psicosi (Di martedì 11 maggio 2021) A condurre lo studio, pubblicato su Jama Psychiatry, sono stati i neuroscienziati della Pittsburgh School of Medicine e dell'Università di Maastricht Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) A condurre lo studio, pubblicato su Jama Psychiatry, sono stati i neuroscienziati della Pittsburgh School of Medicine e dell'Università di Maastricht

Advertising

02_cocco : @MarcoKappa11 Forse rosso e nero sono invertiti, ma comunque non mi piacciono le righe di diverso spessore come que… - dade494 : Meno terribile di quello che temevo. È comunque brutta, direi 5, e considerando che venivamo da un po' di stagioni… - despecialuan : Come voleva a gran voce la tifoseria più scema al mondo, è stato mandato a fanculo pjanic 'il problema della juve'… - P_M_1960 : @giancarlobg1 Dipende da ciò che intendi per spessore culturale..se è quello della cultura della plastica sicuramen… - Starlitz2 : @fattoquotidiano Ma almeno la sindaca uscente fosse un candidato di spessore. Ma no, nemmeno quello... -