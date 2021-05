"Quanto guadagno per andare in tv": Bassetti, lo schiaffo ai rosiconi (e a certi colleghi?) (Di martedì 11 maggio 2021) Al tempo del coronavirus e dei virologi in tv, gli stessi virologi, poiché personaggi pubblici, finiscono inevitabilmente nel mirino. Tra loro Matteo Bassetti, molto apprezzato da alcuni e altrettanto criticato da altri. Uno che però è schietto, sincero, che ha anche ammesso che a tutti quelli che vanno in tv tra gli esperti piace il fatto di essere riconoscibili, piace insomma un pizzico di popolarità. E forse anche per queste frasi è stato accusato sui social, dove le schifezze proliferano. Insomma, gli haters lo hanno colpito insinuando che prendesse chissà quale cachet per le apparizioni in tv. E così, Bassetti, in un'intervista al settimanale Di Più ha scelto di replicare sull'argomento: "Ci sono persone che scrivono sui social: Bassetti sfrutta una tragedia come il Covid. Oppure: Ma quando cura i suoi malati visto che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Al tempo del coronavirus e dei virologi in tv, gli stessi virologi, poiché personaggi pubblici, finiscono inevitabilmente nel mirino. Tra loro Matteo, molto apprezzato da alcuni e altrettanto criticato da altri. Uno che però è schietto, sincero, che ha anche ammesso che a tutti quelli che vanno in tv tra gli esperti piace il fatto di essere riconoscibili, piace insomma un pizzico di popolarità. E forse anche per queste frasi è stato accusato sui social, dove le schifezze proliferano. Insomma, gli haters lo hanno colpito insinuando che prendesse chissà quale cachet per le apparizioni in tv. E così,, in un'intervista al settimanale Di Più ha scelto di replicare sull'argomento: "Ci sono persone che scrivono sui social:sfrutta una tragedia come il Covid. Oppure: Ma quando cura i suoi malati visto che è ...

