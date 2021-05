Quante posizioni ha guadagnato Lorenzo Sonego col 2° turno a Roma? Ranking ATP e proiezioni (Di martedì 11 maggio 2021) Lorenzo Sonego ha sconfitto il solido Gael Monfils e si è qualificato al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista italiano si è imposto contro il rognoso transalpino per 6-4, 5-7, 6-4: prova di carattere del piemontese, che ha fatto suo il parziale decisivo con grandissima personalità e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura al Masters 1000 di Roma. Il nostro portacolori si è così guadagnato il derby con Gianluca Mager, uno scontro che mette in palio gli ottavi di finale probabilmente contro l’austriaco Dominic Thiem (incrocerà Fucsovics). Si tratta di un risultato importante per l’azzurro, perché gli permette di salire virtualmente al 31mo posto del Ranking ATP. Il 31enne ha al momento 1817 punti, ma naturalmente la ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)ha sconfitto il solido Gael Monfils e si è qualificato al secondodegli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista italiano si è imposto contro il rognoso transalpino per 6-4, 5-7, 6-4: prova di carattere del piemontese, che ha fatto suo il parziale decisivo con grandissima personalità e si èil diritto di proseguire la propria avventura al Masters 1000 di. Il nostro portacolori si è cosìil derby con Gianluca Mager, uno scontro che mette in palio gli ottavi di finale probabilmente contro l’austriaco Dominic Thiem (incrocerà Fucsovics). Si tratta di un risultato importante per l’azzurro, perché gli permette di salire virtualmente al 31mo posto delATP. Il 31enne ha al momento 1817 punti, ma naturalmente la ...

