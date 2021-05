Previsioni SiVinceTutto del 12-05-2021

(Di martedì 11 maggio 2021) , la proposta di oggi è composta da due colonne, valide per tre colpi. Ledi oggi è valida per i prossimi tre estrazioni a partire dal concorso numero 219. 1 Colonna 09- 16- 24- 49- 51- 65- 69- 72- 73- 78- 80- 822 Colonna 20- 22- 34- 40- 46- 54- 60- 63- 73- 74- 81- 88 Leproposte sono state elaborate su base statistica, considerando i seguenti parametri: somma, pari e dispari, consecutivi, interruzioni, distanza minima e massima dei numeri. Di seguito i primi 3 numeri più ritardatari e più frequenti, estrapolati dalle statistiche del, dopo l’ultima estrazione, nel caso volessi modificare qualche numero delle colonne proposte. – I tre numeri più ritardatari: 75 (rit. 62), 14 (rit. 40), 21 (rit. 39). – I tre numeri più frequenti: 11 (freq. 33), 45 ...

