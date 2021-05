Perseguita l’ex di 17 anni a scuola e la minaccia, ventenne stalker in carcere nel Casertano (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un ventenne di Marcianise (Caserta) è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per stalking, minacce e lesioni aggravate commesse nei confronti dell’ex compagna 17enne. Il giovane, particolarmente geloso, avrebbe iniziato a Perseguitare la minore dal luglio dello scorso anno, non appena quest’ultima ha deciso di interrompere la relazione. Da allora è iniziato un incubo per la 17enne. I carabinieri hanno accertato che il ventenne si sarebbe presentato sistematica davanti alla scuole frequentata dalla minore, minacciando costantemente lei e i familiari, arrivando a malmenare il papà della ragazza, il 23 aprile scorso, con una mazza da baseball, dopo averlo tamponato mentre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Undi Marcianise (Caserta) è stato arrestato dai carabinieri e condotto in, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per stalking, minacce e lesioni aggravate commesse nei confronti delcompagna 17enne. Il giovane, particolarmente geloso, avrebbe iniziato are la minore dal luglio dello scorso anno, non appena quest’ultima ha deciso di interrompere la relazione. Da allora è iniziato un incubo per la 17enne. I carabinieri hanno accertato che ilsi sarebbe presentato sistematica davanti alla scuole frequentata dalla minore,ndo costantemente lei e i familiari, arrivando a malmenare il papà della ragazza, il 23 aprile scorso, con una mazza da baseball, dopo averlo tamponato mentre ...

