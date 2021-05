Patrick Kluivert | dai gol con Ajax e Barcellona alle accuse di omicidio colposo e stupro

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 maggio 2021) La storia di. L’ex attaccante olandese è passato anche dall’Italia, al Milan, con poca fortuna. Una sola stagione, negativa, prima degli anni d’oro alin cui è riuscito a ripetere quanto fatto prima nell’. Anche in Nazionale è uno dei marcatori più prolifici, con ben 40 reti in 79 presenze.E’ ad Amsterdam che cresce, per poi esordire in prima squadra. In Olanda segna 39 gol in 70 partite. E’ il 1997 quandoarriva in Italia: con i rossoneri solo 9 reti tra campionato e Coppa Italia, il calciatore delude le aspettative e viene venduto. Lo acquista il, con cui in sei anni segna 83 reti in 182 presenze. Nel 2004 va via e non riesce più a ripetere quanto fatto in passato. 14 le reti in 4 anni tra Newcastle, Valencia, PSV e Lilla. Chiude ...