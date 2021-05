Outbreak | Endless Nightmares annunciato per PS4 e PS5

(Di martedì 11 maggio 2021) Tramite il PlayStation Blog ufficiale è stato annunicato l’arrivo imminente di una nuova esclusiva PS4 e PS5 ispirata ai primi Resident Evil, per la gioia degli amanti dei survival horror classici, ci stiamo riferendo a: Tutti i dettagli Come riportato nel post ufficiale: Il gioco è stato interamente sviluppato per essere giocato con telecamera fissa come un horror di sopravvivenza classico, con visuale da sopra la spalla oppure in prima persona, e tutti gli ambienti sono stati appositamente creati in modo che nemici, trappole e bottini siano visibili in tutte le visuali. Tuttavia, questo non significa che non ci siano segreti nascosti nei livelli e potreste scoprire che un oggetto utile non è visibile con la ...

Advertising

RedBlack85 : Outbreak: Endless Nightmares è in arrivo su PS5 e PS4 il 19 maggio - PlayStationIT : Outbreak: Endless Nightmares è in arrivo su #PS5 e #PS4 il 19 maggio! -

Ultime Notizie dalla rete : Outbreak Endless

Spaziogames.it

Sarà presto disponibile su PS5 (e PS4)Nightmares , un nuovo capitolo della serie survival horror roguelike. Il gioco, che ripercorre lo stesso filone del recente Resident Evil Village anche se con un pizzico di gaming ...... he graduated at the London College of Fashion in Fashion Photography: Said to be on an...the realisation of this project? I've been working on this project months ahead of the virus. ...Tramite un post sul PlayStation Blog ufficiale ,è stato annunciato quest'oggi Outbreak Endless Nightmares per PS4 e PS5, con uscita fissata per il 19 ...Sarà presto disponibile su PS5 (e PS4) Outbreak Endless Nightmares, un nuovo capitolo della serie survival horror roguelike.