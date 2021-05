"Non mi faccio trattare da scolaretta, sapete chi sono io?". La Donato contro Floris e la prof Salmaso: il gelo | Video (Di martedì 11 maggio 2021) "Non mi faccio trattare da studentessa": altra serata "calda" per Francesca Donato a DiMartedì. L'europarlamentare della Lega, sette giorni dopo il confronto vivace con Matteo Bassetti e Barbara Gallavotti, torna ospite in collegamento con Giovanni Floris a La7 e questa volta si scontra con la professoressa Stefania Salmaso, epidemiologa. La Donato critica la Salmaso che rivolgendosi a Floris ironizza: "La prossima volta mi presenterò con la bibliografia". Ma la Donato non gliela lascia passare liscia: "Non sono una studentessa, mi perdoni, sono un politico che studia prima di parlare. Non accetto di essere trattata come una scolaretta". "Ma è lei che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) "Non mida studentessa": altra serata "calda" per Francescaa DiMartedì. L'europarlamentare della Lega, sette giorni dopo il confronto vivace con Matteo Bassetti e Barbara Gallavotti, torna ospite in collegamento con Giovannia La7 e questa volta si scontra con laessoressa Stefania, epidemiologa. Lacritica lache rivolgendosi aironizza: "La prossima volta mi presenterò con la bibliografia". Ma lanon gliela lascia passare liscia: "Nonuna studentessa, mi perdoni,un politico che studia prima di parlare. Non accetto di essere trattata come una". "Ma è lei che ha ...

