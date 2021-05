Napoli, momento d’oro per Osimhen: titolare per la quarta volta di seguito (Di martedì 11 maggio 2021) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sta diventando sempre più importante per la squadra. Il Napoli si prepara a scendere in campo contro l’Udinese ed emergono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 11 maggio 2021) Victor, attaccante del, sta diventando sempre più importante per la squadra. Ilsi prepara a scendere in campo contro l’Udinese ed emergono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MGuardasole : La Juventus, nel caos e disastro più totale, con problemi da risolvere su ogni fronte, manda Andrea Pirlo dinanzi a… - davideacm1 : @auro_milan Ma perché devono mandare tt arbitri campani a dirigere io Milan dal momento che siamo in lotta con il N… - no3n2a : RT @ilmaloservizio: Prendo atto, grazie ad Instagram, che a Napoli sono ricominciati gli aperitivi in discoteca. Per il momento ognuno è se… - maxf02890445 : @rep_napoli Cosa c'è di strano? In un momento così delicato a Napoli si pensa ancora a Maradona. Una città nel caos… - Matteo_003 : @GiorgioPasta Sono d'accordissimo. Peccato che c'è stato un periodo che il Napoli aveva Mertens, Osimhen, Lozano e… -