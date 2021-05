MAGGIO con il meteo nell’Apice della Primavera che non c’è più (Di martedì 11 maggio 2021) meteo estremo di MAGGIO.Con i nostri editoriali descriviamo l’eventuale evoluzione meteo del lungo e nel lunghissimo termine che potrebbe mostrare condizioni climatiche estreme. Vi parliamo della possibilità di ondate di calore, ma anche di freddo tardivo. Piuttosto, a seguito della pubblicazione di questo editoriale, un lettore ci sostiene che ci sbagliamo, che il clima di questa Primavera è nella normalità, e che facciamo disinformazione. Ora, c’è da chiedersi, come sia possibile negare che il clima è sballato, e che il meteo di questa Primavera è a soqquadro? Il negazionismo è una pessima teoria, è disinformazione totale. L’aprile 2021 è stato più freddo rispetto alla media in tutta Italia, e con un numero di giorni di pioggia sotto la norma. ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 11 maggio 2021)estremo di.Con i nostri editoriali descriviamo l’eventuale evoluzionedel lungo e nel lunghissimo termine che potrebbe mostrare condizioni climatiche estreme. Vi parliamopossibilità di ondate di calore, ma anche di freddo tardivo. Piuttosto, a seguitopubblicazione di questo editoriale, un lettore ci sostiene che ci sbagliamo, che il clima di questaè nella normalità, e che facciamo disinformazione. Ora, c’è da chiedersi, come sia possibile negare che il clima è sballato, e che ildi questaè a soqquadro? Il negazionismo è una pessima teoria, è disinformazione totale. L’aprile 2021 è stato più freddo rispetto alla media in tutta Italia, e con un numero di giorni di pioggia sotto la norma. ...

Ultime Notizie dalla rete : MAGGIO con 'Mia moglie non cucina né lava'/ Giudice al marito: 'Sottomissione inammissibile' Di fatto, il giudice civile Paolo Rizzi con la sentenza del 5 maggio scorso ha dato torto al marito per mancanza di prove e fatto chiarezza rispetto alle accuse. Nessuno poteva dimostrare quanto ...

Continua l'escalation fra Israele e Gaza. Netanyahu:potenzieremo gli attacchi Dopo il primo giorno di violenze , con il lancio di oltre 100 razzi da Hamas e la rappresaglia israeliana, il conflitto è proseguito l'11 maggio con ritmi ancora più intensi. La Iron Dome, il sistema ...

Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 maggio: 6.946 nuovi casi, i morti sono 251 Sky Tg24 Probabili formazioni 36 giornata Serie A 2020/2021 Leggi su Virgilio Sport le probabili formazioni di tutte le partite della 36° giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

Benzina: salgono verde e gasolio, massimi da oltre un anno Per effetto del rally del petrolio in continuo rialzo, tra il 3 e il 9 maggio la verde ha raggiunto 1,588 e il gasolio 1,477 euro al litro. Con il rally del petrolio in continuo r ...

