Ma Paolo Bonolis non doveva fare sfracelli? Invece, si è sfracellato (Di martedì 11 maggio 2021) Crolla il gradimento per Bonolis. Calano le fiction. Va male anche Conti Il Tempo, pagina 27, di Marida Caterini. Novità per quanto riguarda l’Auditel, a cominciare da domenica 9 maggio. Nel giorno della festa della mamma si è assistito a un vero e proprio crollo di Avanti un altro! Pure di sera. Il programma condotto da Paolo Bonolis con la sua spalla storica Luca Laurenti, è sceso a una share dell’11,5% con 2.439.000 telespettatori. Probabilmente il pubblico è stanco delle atmosfere troppo ridanciane e «di pancia» che si respirano nello show. Inoltre, i riferimenti ad altri programmi come Ciao Darwin, si fanno sentire in maniera consistente settimana dopo settimana. Ne approfitta La compagnia del Cigno con la seconda stagione in onda su Rai1 a vincere al ribasso la serata. Solo il 15,4% di share per la serie di Rai1 che ha ... Leggi su tvzoom (Di martedì 11 maggio 2021) Crolla il gradimento per. Calano le fiction. Va male anche Conti Il Tempo, pagina 27, di Marida Caterini. Novità per quanto riguarda l’Auditel, a cominciare da domenica 9 maggio. Nel giorno della festa della mamma si è assistito a un vero e proprio crollo di Avanti un altro! Pure di sera. Il programma condotto dacon la sua spalla storica Luca Laurenti, è sceso a una share dell’11,5% con 2.439.000 telespettatori. Probabilmente il pubblico è stanco delle atmosfere troppo ridanciane e «di pancia» che si respirano nello show. Inoltre, i riferimenti ad altri programmi come Ciao Darwin, si fanno sentire in maniera consistente settimana dopo settimana. Ne approfitta La compagnia del Cigno con la seconda stagione in onda su Rai1 a vincere al ribasso la serata. Solo il 15,4% di share per la serie di Rai1 che ha ...

Advertising

constantinesimo : Comunque io sono d’accordo con Enzo da tifoso interista. Suning Out e ripartiamo dalla serie D con Paolo Bonolis presidente ad interim. - DonatoCavallo6 : 1)Beppe Sala 2)Luciano Ligabue 3)Paolo Bonolis 4)Nicola Savino 5)Valentino Rossi 6) Paolo Rossi 7)Gad Lerner 7)Mas… - HizzieIsForever : RT @alcircomassimo: L'ospite di oggi è Paolo #Bonolis, subito dopo la pubblicità, con noi in diretta #alcircomassimo - Beate721 : RT @alcircomassimo: L'ospite di oggi è Paolo #Bonolis, subito dopo la pubblicità, con noi in diretta #alcircomassimo - TuLoSaioNo : RT @alcircomassimo: L'ospite di oggi è Paolo #Bonolis, subito dopo la pubblicità, con noi in diretta #alcircomassimo -