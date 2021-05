Lo lascia sull’altare perché non sa la tabellina del “2”. Così la sposa scopre la verità (Di martedì 11 maggio 2021) La storia la racconta il Tribune India ed è molto più articolata di come appare. Siamo in un villaggio nel distretto di Mahoba, Stato dell’Uttar Pradesh. Si sta per celebrare un matrimonio ma la sposa decide di chiedere allo sposo, poco prima di scambiarsi i voti, di recitare la tabellina del “2”. Lo sposo non la sa. Lei lo lascia lì, su due piedi: matrimonio annullato. Tutto è capitato prima di entrare nella sala dove si sarebbe svolta la cerimonia. Ora, va sottolineato che si trattava di un matrimonio combinato. Un cugino della sposa ha dichiarato che la famiglia dello sposo potrebbe aver ‘truffato’ la sua, mentendo sull’istruzione del figlio e chissà su che altro: “La famiglia dello sposo ci ha tenuti all’oscuro e ci ha mentito sui suoi titoli di studio. Per quel che ne sappiamo, potrebbe non essere nemmeno andato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) La storia la racconta il Tribune India ed è molto più articolata di come appare. Siamo in un villaggio nel distretto di Mahoba, Stato dell’Uttar Pradesh. Si sta per celebrare un matrimonio ma ladecide di chiedere allo sposo, poco prima di scambiarsi i voti, di recitare ladel “2”. Lo sposo non la sa. Lei lolì, su due piedi: matrimonio annullato. Tutto è capitato prima di entrare nella sala dove si sarebbe svolta la cerimonia. Ora, va sottolineato che si trattava di un matrimonio combinato. Un cugino dellaha dichiarato che la famiglia dello sposo potrebbe aver ‘truffato’ la sua, mentendo sull’istruzione del figlio e chissà su che altro: “La famiglia dello sposo ci ha tenuti all’oscuro e ci ha mentito sui suoi titoli di studio. Per quel che ne sappiamo, potrebbe non essere nemmeno andato a ...

