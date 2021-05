L’isola dei famosi, Francesca Lodo sbarca su Playa Imboscadissima (Di martedì 11 maggio 2021) Eliminata nel televoto a tre contro Emanuela Tittocchia e Fariba Tehrani, l’ex letterina sceglie di continuare la propria avventura nella nuova spiaggia Leggi su lastampa (Di martedì 11 maggio 2021) Eliminata nel televoto a tre contro Emanuela Tittocchia e Fariba Tehrani, l’ex letterina sceglie di continuare la propria avventura nella nuova spiaggia

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - giovcusumano : RT @ilmanifesto: NO RECOVERY L’Europa risponde picche alla richiesta dell’Italia sui ricollocamenti dei migranti. Tutto come previsto ment… - CNRsocial_ : 'L'ultima isola' Recensioni #AlmanaccoCnr 'L'ultima stanza di Napoleone' (@SalernoEditrice) di Luigi Mascilli Migl… - Yogaolic : RT @ilmanifesto: NO RECOVERY L’Europa risponde picche alla richiesta dell’Italia sui ricollocamenti dei migranti. Tutto come previsto ment… -