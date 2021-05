(Di martedì 11 maggio 2021) AGI - Il forte vento e il mare agitato frenano nuovi sbarchi a, ma rallentano anche i trasferimenti. Restano 1.500 gli ospiti dell'dell'isola, a fronte di una capienza massima di 250 persone, mentre in 200 sono stati collocati sulFavaloro. In 200 sono sbarcati a Porto Empedocle con il traghetto di linea e sistemati su dei pullman alla volta di alcuni centri di accoglienza della provincia di Ragusa. In precedenza altri 312 sono stati portati sulla nave quarantena “Allegra”, una seconda nave, la “Azzurra”, è arrivata appositamente aper continuare i trasferimenti e alleggerire le presenze nell'. Ma non ha potuto imbarcare altri migranti per le avverse condizioni meteo che impediranno pure i trasferimenti a bordo del traghetto di linea. Intanto, proseguono gli ...

Advertising

genovesergio76 : RT @Agenzia_Italia: Lampedusa allo stremo, l'hotspot e il molo scoppiano. Il parroco, 'Vergogna' - sulsitodisimone : Lampedusa allo stremo, l'hotspot e il molo scoppiano. Il parroco, 'Vergogna' - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Lampedusa allo stremo, l'hotspot e il molo scoppiano. Il parroco, 'Vergogna' - Agenzia_Italia : Lampedusa allo stremo, l'hotspot e il molo scoppiano. Il parroco, 'Vergogna' - Eventus_docet : RT @AndFranchini: Lampedusa allo stremo, l'hotspot e il molo scoppiano. Il parroco, 'Vergogna' -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa allo

Lo afferma il parroco di, don Carmelo La Magra, che aggiunge: 'Continuare a chiamare emergenza un fenomeno che si ripetestesso modo per decenni serve solo a deresponsabilizzare la ...A dirlo, in un intervista al "Corriere della Sera", il sindaco di, Tot Martello , in ... Portiamo i barconi a terra per demolirli, ma poi non arriva l autorizzazionesmantellamento. E si ...“Ancora 200 persone migranti hanno passato la notte sul molo Favaloro a Lampedusa in condizione igieniche indescrivibili e con i servizi igienici inutilizzabili, costretti ad urinare in bottiglie di p ...A dirlo è il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, in merito alla nuova ondata di sbarchi sull'isola, dove l'hotspot e circa 250 immigrati hanno dovuto trascorrere la scorsa notte sul molo Favaloro ...