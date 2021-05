La tecnologia dei Deep Fake risolverà il più grosso problema che affligge i film doppiati

(Di martedì 11 maggio 2021) Come, ma solo per le labbra: TrueSync è una nuovache permetterà ai produttori di rilasciare versioni dicon il labiale perfettamente sincronizzato con la traduzione. ...

Advertising

Mov5Stelle : Subito dopo l'apertura dell'amministrazione Biden sulla sospensione dei brevetti, le quotazioni di borsa delle gran… - IndomitusVirtus : RT @Pres_Casellati: “La tecnologia digitale non può sostituire il ruolo dei - Digital_Day : Questo è davvero utile. Anche se al momento poco sfruttabile - nide90 : La tecnologia Rai è la stessa dei primi anni del Giro d’Italia #Giro - nientediniente1 : RT @Pres_Casellati: “La tecnologia digitale non può sostituire il ruolo dei -

Ultime Notizie dalla rete : tecnologia dei

DDay.it - Digital Day

...proprio l'altroieri la fine del coprifuoco notturno) sono molte le aziende diche ... " La salute e la sicurezzanostri dipendenti, partner e clienti è la nostra priorità numero uno, ...Secondo Giuliano Cicioni, partner e head of Banking di KPMG , la sfidaprossimi anni sarà riconciliare la presenza del sistema bancario tradizionale con gli elementi di innovazione e...PESCARA – “La Regione Abruzzo è pronta all’utilizzo ottimale dei fondi provenienti dal Recovery Plan ed ha già attivato per tempo tutte le procedure per pianificare lo sviluppo delle reti di prossimit ...ASUS ROG Zephyrus M16 è il secondo laptop presentato durante l'evento di ieri, ecco le sue caratteristiche e potenzialità.