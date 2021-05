Ilary Blasi | che figura per la conduttrice! Lo spoiler gela lo studio

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) La ‘padrona’ del reality show e moglie dell’ex calciatore, Francesco Totti incappa in una gaffe clamorosa in diretta. Ieri sera è andata in onda l’ennesima puntata de L’Isola dei Famosi,… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.