Il paradiso delle signore nuova stagione, Salvatore: “Ci saranno dei rientri” (Di martedì 11 maggio 2021) Sta per terminare, la soap ‘Il paradiso delle signore’, e le anticipazioni, svelano numerosi colpi di scena, per il gran finale. Emanuel Caserio nella soap ‘Il paradiso delle signore’Per quanto riguarda, le anticipazioni, sulla prossima stagione della soap, ha fatto, delle rivelazioni importanti, il giovane attore romano Emanuel Caserio, che nello sceneggiato, interpreta Salvatore Amato. Durante un’intervista in diretta su instagram, l’attore, a proposito della nuova stagione della soap, ha dichiarato: “Non posso dire molto, ma ci saranno dei rientri in famiglia, non abbiamo ancora girato le scene ma nella nuova ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 maggio 2021) Sta per terminare, la soap ‘Il’, e le anticipazioni, svelano numerosi colpi di scena, per il gran finale. Emanuel Caserio nella soap ‘Il’Per quanto riguarda, le anticipazioni, sulla prossimadella soap, ha fatto,rivelazioni importanti, il giovane attore romano Emanuel Caserio, che nello sceneggiato, interpretaAmato. Durante un’intervista in diretta su instagram, l’attore, a proposito delladella soap, ha dichiarato: “Non posso dire molto, ma cideiin famiglia, non abbiamo ancora girato le scene ma nella...

