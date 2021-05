Grey’s Anatomy non si ferma: la serie rinnovata per la stagione 18 (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante i rumors di queste settimane la serie andrà ancora avanti Grey’s Anatomy continua: la serie di successo ideata da Shonda Rhimes proseguirà anche il prossimo anno con la stagione numero 18. Nonostante le voci di queste settimane lo show è stato rinnovato con Ellen Pompeo che ha accettato di continuare ancora la sua avventura nei panni della Dottoressa Meredith Grey. Accanto alla protagonista sicuramente ci saranno anche la Dottoressa Bailey (Chandra Wilson) e il Dottor Weber (James Pickens Jr). La serie andrà avanti, come aveva spiegato il presidente di ABC (rete americana su cui va in onda), Karen Burke, fino a quando l’attrice sarà interessata al suo ruolo. Ad oggi questo interessamento c’è ancora e lo show è diventato il medical drama più longevo della tv. Sarà una ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante i rumors di queste settimane laandrà ancora avanticontinua: ladi successo ideata da Shonda Rhimes proseguirà anche il prossimo anno con lanumero 18. Nonostante le voci di queste settimane lo show è stato rinnovato con Ellen Pompeo che ha accettato di continuare ancora la sua avventura nei panni della Dottoressa Meredith Grey. Accanto alla protagonista sicuramente ci saranno anche la Dottoressa Bailey (Chandra Wilson) e il Dottor Weber (James Pickens Jr). Laandrà avanti, come aveva spiegato il presidente di ABC (rete americana su cui va in onda), Karen Burke, fino a quando l’attrice sarà interessata al suo ruolo. Ad oggi questo interessamento c’è ancora e lo show è diventato il medical drama più longevo della tv. Sarà una ...

