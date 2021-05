“Forte somiglianza” Denise Pipitone | controlli su una ragazza di 21 anni al Sud Italia Cosa sta succedendo

(Di martedì 11 maggio 2021), spunta una nuova pista. A dare notizia è il Messaggero. Il caso della piccola scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 si è improvvisamente riaperto nelle settimane scorse. A riaccendere la luce su un caso lungo 17 le parole di una, Olesya Rostova, molto somigliante a Piera Maggio che aveva svelato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi fosse la mamma. Un appello arrivato ingrazie alla segnalazione di una donna di origine russa che stava guardando il programma “Lasciali parlare”, dove la 21enne lanciava un messaggio per ritrovare la madre biologica. Uno stillicidio fatto di speculazioni eccessive da parte della televisione russa, chiusa con il tramonto della speranza di ritrovare in lei. Dopo la comparazione del gruppo ...

Anche l'avvocato di Piera Maggio è rimasto esterrefatto perché anche per lui c'è una. Giacomo Frazzitta ha però fatto notare che le due persone potrebbero essere una la figlia dell'...C'è stata un'accelerazione nelle scorse ore. Controlli a Scalea (Cosenza) dopo la segnalazione di una giovane donna che sarebbe molto somigliante alla bambina scomparsa il primo settembre 2004 a ...Per questo i carabinieri stanno procedendo ai controlli. La ragazza non si è sottratta alle verifiche e ha fornito i nomi dei genitori e altre informazioni utili a ricostruire il suo passato. Secondo ...I carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, che vive nel comune dell’alto tirreno cosentino in seguito alla segnalazione di un cittadino che av ...