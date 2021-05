Elisa Isoardi conquista la Mediaset: a lei la conduzione di un super programma? (Di martedì 11 maggio 2021) Elisa Isoardi, dopo l’avventura all’Isola dei Famosi potrebbe restare a Mediaset per condurre un programma cult. In seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha conquistato una fetta di pubblico che non riesce a fare a meno di lei. Dopo aver lasciato il programma in seguito a un infortunio, l’ex fidanzata di Matteo Salvini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021), dopo l’avventura all’Isola dei Famosi potrebbe restare aper condurre uncult. In seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi,hato una fetta di pubblico che non riesce a fare a meno di lei. Dopo aver lasciato ilin seguito a un infortunio, l’ex fidanzata di Matteo Salvini L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetPlay : Le nomination di Elisa Isoardi... No, non è come sembra! #IsolaParty ti aspetta su Mediaset Play Infinity! #isola… - jonny_mode : ELISA ISOARDI.Prossima conduttrice a 'POMERIGGIO CINQUE'. FINALMENTE! - Lucche_ : RT @basicbbic: elisa isoardi e vera gemma, vere motivatrici #isola - nominoistefy : RT @basicbbic: elisa isoardi e vera gemma, vere motivatrici #isola - LaMammaN1 : -