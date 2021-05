Advertising

blogtivvu : Elisa Isoardi al posto di Barbara d’Urso? La “nuova” versione di Pomeriggio 5 - infoitcultura : Isola, Elisa Isoardi difende Andrea Cerioli: “Dice le cose in faccia” - infoitcultura : Barbara d’Urso sostituita: Elisa Isoardi si prende Pomeriggio 5? - infoitcultura : Elisa Isoardi innamorata e raggiante | Un’ex conoscenza nel suo cuore - infoitcultura : Barbara D'Urso sostituita? Elisa Isoardi potrebbe condurre Pomeriggio 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

... lo storico chef ospite di Antonella Clerici ed. Ebbene oggi è una donna transgender e si chiama Chloe . Ha deciso di mostrarsi per la prima volta, con la nuova identità, sul suo ...La notizia è nell'aria ormai da qualche giorno ma oggi arrivano nuove indiscrezioni a favore di un arrivo disu Canale 5 non come concorrente questa volta ma come conduttrice. Il settimanale NuovoTv, diretto da Riccardo Signoretti (che da tempo è assente nel parterre di opinionisti della D'Urso)...Lo chef Riccardo Facchini fa coming out dal social. Lo chef Riccardo Fantini, spesso fra i protagonisti de “La prova del cuoco”, dal suo account ha condiviso un suo scatto dopo la fase ...Figura pessima – l’ennesima, per altro, – di Akash Kumar, ex concorrente dell’ISola dei famosi, che non riesce nemmeno a superare ...