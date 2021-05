Elezioni comunali: PD e M5S divisi a Taranto come a Roma (Di martedì 11 maggio 2021) Auspico che la scelta del PD e del M5S di Conte, di dividersi alle Elezioni comunali di Roma, possa replicarsi anche a Taranto.La presa di posizione del PD di proporre l’ex ministro Gualtieri quale candidato Sindaco della capitale contro Virginia Raggi, sindaca uscente vicina all’ex premier Conte, potrebbe essere ricambiata, pan per focaccia, a Taranto dove l’uscente è espressione, al contrario, del PD.Ed a far da sponda al “partito di Conte” – conclude Massimiliano Stellato – potrebbe essere proprio la galassia di liste civiche come Puglia Popolare che oggi affollano, a Taranto, la “casa dei moderati”.Ai posteri, dunque, l’ardua sentenza. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di martedì 11 maggio 2021) Auspico che la scelta del PD e del M5S di Conte, di dividersi alledi, possa replicarsi anche a.La presa di posizione del PD di proporre l’ex ministro Gualtieri quale candidato Sindaco della capitale contro Virginia Raggi, sindaca uscente vicina all’ex premier Conte, potrebbe essere ricambiata, pan per focaccia, adove l’uscente è espressione, al contrario, del PD.Ed a far da sponda al “partito di Conte” – conclude Massimiliano Stellato – potrebbe essere proprio la galassia di liste civichePuglia Popolare che oggi affollano, a, la “casa dei moderati”.Ai posteri, dunque, l’ardua sentenza. first appeared on Tarantini Time.

