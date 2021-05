Advertising

italiaserait : Ecommerce, Liscia (Netcomm): “Nel 2020 +31% acquisti online, primi in Europa” -

Ultime Notizie dalla rete : Ecommerce Liscia

latinaoggi.eu

... approfondire e confrontarsi sui temi dell', del digital retail e della business ... Ad aprire l'evento, mercoledì 12 maggio alle 09.30 sarà Roberto, Presidente di Netcomm, che parlerà ...... si rimuovono sia i peli superflui che quelli incarniti in pochissimo tempo dando una pelle... essendo una crema altamente ufficiale ed esclusiva non si può ordinare nei vari siticome ...Roma, 11 mag. (Labitalia) – “Questo ultimo anno è stato un anno di cambiamento epocale nell’acquisto digitale: in Italia c’è stata una crescita del 31% che ha superata la crescita di tutti gli altri P ...Manca una settimana a Netcomm Forum: il 12 e 13 maggio torna il grande evento italiano dell’e-commerce, che sarà completamente digitale e ancora più inclusivo, per condividere con un numero crescente ...