Conversazioni sul futuro dell’abitare Jumbo Group | senza tempo

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) Come descriverebbe la nuova dimensione domestica? «Deve prevedere funzioni che prima erano distribuite e diffuse. I riti ordinari come cucinare, lavare, dormire, oggi condividono il medesimo spazio del lavorare, fare riunioni, progettare, studiare. Diventa fondamentale incrementare la qualita?, alla ricerca del perfetto equilibrio tra funzionalita? e comfort. Il nostro approccio mira alla creazione di spazi da vivere a 360 gradi». Moreno Brambilla, Chairman e Ceo diSu cosa avete concentrato la vostra attenzione? «Per cominciare, ci siamo mossi in direzione di una decisa digitalizzazione di attivita? e processi. Abbiamo creato uno showroom virtuale con l’obiettivo di abbattere le frontiere che separano l’azienda da clienti e partner»., JCP Universe by Studio MILO. PH.Beppe BrancatoE sul ...