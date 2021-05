Condannata Alice Brignoli | la ' mamma dell' Isis' che partì dall' Italia per combattere al fianco dei terroristi

(Di martedì 11 maggio 2021) Finisce così la vicendaa donna di 44 anni che nel 2015 lasciò l'per andare in Siria insieme al marito e ai suoi tre figli per aderire al Califfato e ...

MediasetTgcom24 : Terrorismo, foreign fighter italiana Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere #AliceBrignoli… - serenel14278447 : Alice Brignoli, condannata a 4 anni la «mamma dell’Isis»: «Voglio ripartire da capo con i miei figli» Corriere della sera - texuiller : Terrorismo, foreign fighter italiana Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere - ItalicaTestudo : RT @claudio_2022: 'Mamma Isis' condannata a 4 anni di carcere per terrorismo. Solo quattro anni? - napulegno79 : RT @claudio_2022: 'Mamma Isis' condannata a 4 anni di carcere per terrorismo. Solo quattro anni? -

Finisce così la vicenda della donna di 44 anni che nel 2015 lasciò l'Italia per andare in Siria insieme al marito e ai suoi tre figli per aderire al Califfato e ...La condanna per terrorismo MILANO / BULCIAGO " E' stata pronunciata questa mattina, in tribunale a Milano, la sentenza nei confronti diBrignoli, la donna partita nel 2015 da Bulciago insieme ...Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere. Milano - La foreign fighter italiana, colpevole di associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale: “Non sono più la donna che ero, n ...La Procura, lo scorso 4 maggio, aveva chiesto 5 anni di reclusione. A distanza di una settimana il GUP Cardamone del Tribunale di Milano ha condannato a 4 anni - al netto dello sconto di un terzo dell ...