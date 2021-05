«Chi l’ha visto?» nel palazzo di Anna Corona (Di martedì 11 maggio 2021) Federica Sciarelli Le telecamere di “Chi l’ha visto?” di mercoledì 12 maggio, alle 21.20, su Rai3, entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, figura centrale nel caso di Denise Pipitone, raccogliendo la testimonianza della vicina di casa: “Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli, mostrerà anche alcuni documenti inediti su Denise Pipitone ma anche il ritrovamento di una donna ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 maggio 2021) Federica Sciarelli Le telecamere di “Chi?” di mercoledì 12 maggio, alle 21.20, su Rai3, entreranno neldove abitava, figura centrale nel caso di Denise Pipitone, raccogliendo la testimonianza della vicina di casa: “Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra eal secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli, mostrerà anche alcuni documenti inediti su Denise Pipitone ma anche il ritrovamento di una donna ...

