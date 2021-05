Campionato Mondiale Optimist a Riva del Garda, più di 50 nazioni già iscritte (Di martedì 11 maggio 2021) Manca più di un mese all’inizio del Campionato Mondiale Optimist, le iscrizioni sono ancora aperte, ma è già confermata la presenza di giovani atleti da più di 50 nazioni. La competizione partirà mercoledì 30 giugno a Riva del Garda. Le sfide, tra qualifiche, gare a squadre e finali, andranno avanti fino al 10 luglio, quando si saprà il vincitore del Campionato del Mondo Optimist 2021. L’Italia è finora campione in carica, grazie a Marco Gradoni, detentore del record nella Classe Optimist per aver vinto tre Mondiali di fila. Il ritorno del Campionato Mondiale Optimist è una importante occasione per il ritorno in acqua delle nuove leve della vela. Nel 2020, infatti, la competizione non ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 11 maggio 2021) Manca più di un mese all’inizio del, le iscrizioni sono ancora aperte, ma è già confermata la presenza di giovani atleti da più di 50. La competizione partirà mercoledì 30 giugno adel. Le sfide, tra qualifiche, gare a squadre e finali, andranno avanti fino al 10 luglio, quando si saprà il vincitore deldel Mondo2021. L’Italia è finora campione in carica, grazie a Marco Gradoni, detentore del record nella Classeper aver vinto tre Mondiali di fila. Il ritorno delè una importante occasione per il ritorno in acqua delle nuove leve della vela. Nel 2020, infatti, la competizione non ...

