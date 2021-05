Avellino tra i sette comuni che parteciperanno alla National Practice Transfer Initiative di Anci (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino con Cuneo, Sestri Levante, Rovereto, Ferrara, Siena e Corigliano- Rossano è tra i sette comuni vincitori del bando National Practice Transfer Initiative promosso dall’Anci in qualità di Punto Nazionale del programma URBACT per l’Italia. Il bando è stato lAnciato a inizio aprile con l’obiettivo di selezionare un gruppo di comuni di ogni tipologia e dimensione che intende sperimentare per la prima volta il metodo URBACT per replicare una delle pratiche di maggior successo dell’ultima programmazione, quella realizzata da Mantova con il progetto C-Change. Unire arte e cultura per promuovere la sostenibilità ambientale e le politiche per il contrasto al cambiamento climatico nelle nostre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuticon Cuneo, Sestri Levante, Rovereto, Ferrara, Siena e Corigliano- Rossano è tra ivincitori del bandopromosso dall’in qualità di Punto Nazionale del programma URBACT per l’Italia. Il bando è stato lato a inizio aprile con l’obiettivo di selezionare un gruppo didi ogni tipologia e dimensione che intende sperimentare per la prima volta il metodo URBACT per replicare una delle pratiche di maggior successo dell’ultima programmazione, quella realizzata da Mantova con il progetto C-Change. Unire arte e cultura per promuovere la sostenibilità ambientale e le politiche per il contrasto al cambiamento climatico nelle nostre ...

