Al Duomo di Salerno l’ultimo saluto a Fulvio De Maio

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il giorno dopo la festa, il giorno dopo l’esplosione incontrollata della gioia, che improvvisamente nella serata di ieri è stata fermata dalla tragica scomparsa di Loris del Campo, il tifoso morto durante i festeggiamenti per la promozione della Salernitana, la città e la comunità granata ha un altro dolore con cui condividere la felicità per la vittoria attesa da 23 anni. Oggi, alle 11, aldisono stati celebrati i funerali diDe, ex portiere della salernitana, opinionista televisivo e soprattutto tifoso granata.inizia proprio con la deposizione di sciarpe e bandiere sul feretro accolto dal vescovo di, monsignor Andrea Bellandi e nell’abbraccio alla famiglia ...

L'ultimo saluto della suaa Fulvio De Maio. Si svolgeranno questa mattina, alle ore 11, nella Cattedrale di San Matteo,... Alfamiliari, amici, ex compagni di squadra, ma soprattutto tifosi ...Ravello piange l'avvocato Salvatore Sammarco, spentosi aa causa del Covid - 19. Classe 1932, Salvatore Sammarco dopo la laurea in giurisprudenza ha ...per la costruzione dell'organo del. ...Salerno saluta per l'ultima volta l'ex portiere della Salernitana Fulvio De Maio. Sarà possibile i funerali in diretta tv ...StampaL’ultimo saluto della sua Salerno a Fulvio De Maio. Si svolgeranno questa mattina, alle ore 11, nella Cattedrale di San Matteo, i funerali dell’ex portiere granata e commentatore tv, scomparso a ...