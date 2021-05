1 minuto in Borsa 11 maggio 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) (TeleBorsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore materie prime (-3,59%). Avanza di poco lo spread, che si porta a +110 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Germania annunciato il dato sull’Indice ZEW, pari a 84,4 punti.In Italia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -0,1%. Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall’Unione Europea. Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Tele) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore materie prime (-3,59%). Avanza di poco lo spread, che si porta a +110 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%. Tra i dati macro con lare influenza sui mercati, in Germania annunciato il dato sull’Indice ZEW, pari a 84,4 punti.In Italia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -0,1%. Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall’Unione Europea. Si attende un avvio negativo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che ...

