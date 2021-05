Test salivari | protocollo di sicurezza per gli esami | stabilizzazione dei precari | Bianchi prova l’accelerazione

(Di lunedì 10 maggio 2021) Inizia una nuova settimana per il mondo della scuola. A pesare, però, è ancora l'emergenza Covid-19. In tutte le scuole o quasi, si è tornati in classe, con delle differenzazioni su base territoriali. Si guarda anche alle prossime settimane. L'articolo .

Advertising

statodelsud : Scuola: da test salivari a precari, i nodi da sciogliere prima dell’inizio del nuovo anno - Pino__Merola : Scuola: da test salivari a precari, i nodi da sciogliere prima dell’inizio del nuovo anno - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Scuola: da test salivari a precari, i nodi da sciogliere prima dell’inizio del nuovo anno - SkyTG24 : Scuola: da test salivari a precari, i nodi da sciogliere prima dell’inizio del nuovo anno - CorriereRomagna : Ausl Romagna sperimenta i test salivari per asintomatici - -

Ultime Notizie dalla rete : Test salivari

Corriere Romagna

Al via nel laboratorio di analisi di Pievesestina la sperimentazione di nuovi. Saranno 1.200 i pazienti coinvolti per stabilire l'efficacia di tre diversi tipi di, che, se i risultati dello studio saranno buoni, potranno rendere in futuro gli screening su ...... " Auspichiamo - hanno concluso - che i protocolli per la gestione delle quarantene e degli screening vengano rivisti, investendo suinelle scuole per diminuire drasticamente le ...Il professor Sambri annuncia che a Pievesestina partirà la sperimentazione, 1200 i romagnoli coinvolti. I risultati a fine giugno ...“Il monitoraggio con test salivari nelle scuole si farà. Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato una mozione che, di fatto, accoglie le richieste presentate già da mesi dal ...