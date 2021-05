Stop ai contributi per autonomi e professionisti | firmato il decreto

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, hailche stabilisce loaiper. Come rende noto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: “l Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, hailinterministeriale per l’esonerovo dei lavoratorie dei, ricevuto ieri dal Mef con le osservazioni, prontamente recepite stamattina. Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento”. I fondi Ildal Ministro ...

Ultime Notizie dalla rete : Stop contributi

QuiFinanza

al pagamento deiper autonomi e professionisti, Andrea Orlando ha firmato il decreto. 'Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando - rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche ...potrebbe contenere anche il rinvio del versamento deiper partite Iva e professionisti, ... Si discute invece su come far ripartire la macchina dopo oltre un anno die un arretrato che ...Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che stabilisce lo stop ai contributi per autonomi e professionisti. Come rende noto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: “l ...Decreto Sostegni bis in dirittura d'arrivo: ristori, bonus fiscali, stop alle cartelle ed esenzione ticket per chi ha avuto il Covid in forma grave.