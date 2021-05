Serie A probabili formazioni del turno 36 (Di lunedì 10 maggio 2021) Serie A, manca sempre meno alla fine del campionato, mancano solo 3 giornate, si parte già domani sera probabili formazioni del turno 36 di Serie A. Apre le danze la sfida tra Napoli e Udinese, friulani tranquilli a 40 punti mentre il Napoli vuole fare altri punti in chiave Champions. Il mercoledì vedrà l’antico delle 18:30 tra Cagliari e Fiorentina, tutte e due le formazioni vogliono i 3 punti per archiviare la permanenza in Serie A. Alle 20:45 altre 7 sfide, chiude giovedì sera il turno infrasettimanale la sfida dello Scida tra Crotone appena retrocesso dalla Serie A il e Verona di Ivan Juric, ex di gara. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen; ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 10 maggio 2021)A, manca sempre meno alla fine del campionato, mancano solo 3 giornate, si parte già domani seradel36 diA. Apre le danze la sfida tra Napoli e Udinese, friulani tranquilli a 40 punti mentre il Napoli vuole fare altri punti in chiave Champions. Il mercoledì vedrà l’antico delle 18:30 tra Cagliari e Fiorentina, tutte e due levogliono i 3 punti per archiviare la permanenza inA. Alle 20:45 altre 7 sfide, chiude giovedì sera ilinfrasettimanale la sfida dello Scida tra Crotone appena retrocesso dallaA il e Verona di Ivan Juric, ex di gara. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen; ...

