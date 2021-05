“Non potete entrare per le restrizioni Covid”: infermiere pestato dai parenti di un paziente (Di lunedì 10 maggio 2021) Locri, 10 mag Calci, graffi e pugni all’infermiere “colpevole” di non avergli lasciato visitare un parente ricoverato. Siamo all’ospedale di Locri, in provincia di Reggio Calabria. Locri, l’aggressione all’infermiere “Picchiato brutalmente solo per aver cercato di far rispettare le regole, solo perché cercava di far capire ai parenti di quella anziana paziente, ormai giunta in fin di vita dopo il trasporto in ambulanza, che non era possibile avere accesso nella sala interna per le tassative restrizioni anti Covid“, riferisce il sindacato Nursing Up , che rappresenta l’infermiere e denuncia questo episodio di violenza. Il sindacato: “Manca presidio di polizia” In seguito all’aggressione all’infermiere, in ospedale sono arrivati i carabinieri. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 maggio 2021) Locri, 10 mag Calci, graffi e pugni all’“colpevole” di non avergli lasciato visitare un parente ricoverato. Siamo all’ospedale di Locri, in provincia di Reggio Calabria. Locri, l’aggressione all’“Picchiato brutalmente solo per aver cercato di far rispettare le regole, solo perché cercava di far capire aidi quella anziana, ormai giunta in fin di vita dopo il trasporto in ambulanza, che non era possibile avere accesso nella sala interna per le tassativeanti“, riferisce il sindacato Nursing Up , che rappresenta l’e denuncia questo episodio di violenza. Il sindacato: “Manca presidio di polizia” In seguito all’aggressione all’, in ospedale sono arrivati i carabinieri. ...

