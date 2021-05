Napoli-Udinese 11 maggio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliUdinese sarà diretta dall’arbitro Calvarese di Teramo. ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliUdinese ?? - TMit_news : Cosa accadrà a De Paul ??? Tutti lo vogliono, incluso il Napoli, che nel recente passato ha fatto più di un affare c… - Pall_Gonfiato : #NapoliUdinese apre la 36° giornata di #SerieA - NCN_it : #VIDEO – #NAPOLI-#UDINESE, I TIFOSI INCORAGGIANO LA SQUADRA ALL'ESTERNO DELLO STADIO #NapoliUdinese #Maradona… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Udinese

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso .(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, Bonifazi, ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 36ª giornata di ...Formazioni ufficiali Napoli-Udinese – Allo stadio Diego Armano Maradona il Napoli di Gattuso ospita l’Udinese di Gotti in quello che è il match che apre la 36^ giornata di Serie A. I padroni di casa ...11/05/2021 - Due novità nel Napoli che affronterà tra poco l'Udinese. Tra i pali confermato titolare Meret. Confermata la linea difensiva con Manolas e Rrahmani centrali e Di Lorenzo e Hysaj sugli est ...