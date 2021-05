Monza | Brocchi | “Speravamo di chiudere oggi la stagione Siamo i favoriti per i playoff”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Abbiamo fatto un’ottimae tutti avremmo voluta concluderla. Ma la Serie B è un campionato, come abbiamo sempre detto, difficile in cui abbiamo avuto momenti belli e altri meno belli, ma aver concluso al terzo posto è un ottimo risultato. E ora con la testa giusta affronteremo icon una posizione di vantaggio sulle altre“. Così Cristian, tecnico del, dopo la sconfitta casalinga contro il Brescia che costringe i brianzoli a passare per iper tentare di salire in Serie A. Il suo commento sulla partita: “non è girata bene, ma anche se avessimo vinto non sarebbe cambiata la nostra posizione. È stata una gara sfortunata in cui abbiamo giocato bene prima che l’espulsione complicasse tutto, poi abbiamo preso una rete sfortunata ...