LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: si parte con la prima giornata! (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.53 Purtroppo la nostra pattuglia si presenta con tante assenze. Linda Cerruti, a causa di una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, non è disponibile. Assenti anche Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli. 8.50 In questa prima giornata in terra magiara assisteremo ai preliminari del solo libero e alle finali del duo tecnico e del duo misto tecnico. 8.45 Buongiorno e benvenuti a Budapest! Tra pochi minuti prenderà il via la prima giornata di gare degli Europei 2021 di Nuoto artistico

