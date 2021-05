“L’ha uccisa la mamma”. Denise Pipitone, sbucano delle pesanti intercettazioni. (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo le ultime vicende continuano a rimanere occhi e riflettori puntati sul caso di Denise Pipitone, la piccola scomparsa nel nulla 17 anni fa da Mazara del Vallo; le intercettazioni spuntate negli ultimi giorni riaprono vecchi scenari e piste già battute ma forse non nel modo più appropriato. La perquisizione è utile? Nei giorni scorsi la Procura ha disposto una nuova perquisizione in quella che fu la casa di Anna Corona, ex moglie di Piero Polizzi, papà biologico di Denise Pipitone, sulla base di una segnalazione circa una botola nascosta, poi trovata dai RIS e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, senza però trovare nulla di significativo; a tal proposito Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala ha espresso la sua scettica opinione: Credo che questa riapertura ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo le ultime vicende continuano a rimanere occhi e riflettori puntati sul caso di, la piccola scomparsa nel nulla 17 anni fa da Mazara del Vallo; lespuntate negli ultimi giorni riaprono vecchi scenari e piste già battute ma forse non nel modo più appropriato. La perquisizione è utile? Nei giorni scorsi la Procura ha disposto una nuova perquisizione in quella che fu la casa di Anna Corona, ex moglie di Piero Polizzi, papà biologico di, sulla base di una segnalazione circa una botola nascosta, poi trovata dai RIS e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, senza però trovare nulla di significativo; a tal proposito Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala ha espresso la sua scettica opinione: Credo che questa riapertura ...

