Inzaghi | «È normale mandare lo stesso VAR di Napoli-Cagliari in una partita che vale la salvezza?»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sull’episodio che ha incendiato il post del match contro ilFilippo, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sull’episodio che ha incendiato il postdel match contro il. VAR – «Voglio chiarire una cosa. Facciamo i complimenti alper la rincorsa fatta, ma se una persona che ritengo speciale come Vigorito, che non si è mai lamentato in 15 anni di presidenza, perde la brocca…. L’arbitro mi ha detto che il tocco era lieve, ma lui aveva dato rigore. È stato un errore, perché l’arbitro ha deciso che era rigore e il VAR non può intervenire. Ma poi èloVAR di ...