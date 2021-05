Internazionali BNL d’Italia 2021: Sinner doma Humbert e sfiderà Nadal al secondo turno (Di lunedì 10 maggio 2021) Jannik Sinner ha superato Ugo Humbert al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021, imponendosi attraverso il punteggio di 6-2, 6-4. Prestazione superlativa del tennista italiano, focalizzato sull’obiettivo e mai davvero in difficoltà sulle offensive mancine dell’avversario. Il francese ha tentato di far male con la prima in campo e proponendosi più e più volte a rete, sebbene il tennis aggressivo ed energico di Sinner non abbia fatto sconti; esordio contraddistinto da una vérve convincente del prodigioso atleta altoatesino, atleticamente in grande forma e tatticamente ineccepibile. Sinner ha comandato da fondocampo senza particolari problemi, ergendosi a dominatore sulla diagonale del rovescio e fautore di innumerevoli recuperi difensivi ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Jannikha superato Ugoal primodegliBNL, imponendosi attraverso il punteggio di 6-2, 6-4. Prestazione superlativa del tennista italiano, focalizzato sull’obiettivo e mai davvero in difficoltà sulle offensive mancine dell’avversario. Il francese ha tentato di far male con la prima in campo e proponendosi più e più volte a rete, sebbene il tennis aggressivo ed energico dinon abbia fatto sconti; esordio contraddistinto da una vérve convincente del prodigioso atleta altoatesino, atleticamente in grande forma e tatticamente ineccepibile.ha comandato da fondocampo senza particolari problemi, ergendosi a dominatore sulla diagonale del rovescio e fautore di innumerevoli recuperi difensivi ...

