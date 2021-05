Incendio al primo piano di una palazzina. Evacuate per precauzione 4 famiglie

Advertising

mau_or_ : con il sostegno del gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu e dei suoi alleati di coalizione di destra, il… - MessinaMag : Poco dopo le ore sei di oggi domenica 9 maggio 2021, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per… - Primonumero : Primo caldo e straordinari per i vigili del fuoco: evitato incendio di bombolone Gpl - Jlomeli18 : RT @Corriere: Muore a 19 anni nell’incendio della sua auto: era al suo primo giorno da tirocinio come... - Frances28064898 : RT @Corriere: Muore a 19 anni nell’incendio della sua auto: era al suo primo giorno da tirocinio come infermiera -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio primo

Primonumero

FERMIGNANO - Sono stati evacuate, a scopo precauzionale, le famiglie domiciliate in una palazzina di via Anna Frank dove è scoppiato unin un appartamento alpiano. La richiesta d'intervento alle 16.30, il rogo potrebbe essere stato scaturito da un corto circuito.Lo riferisce il Times of Israel spiegando che l'è stato causato da fuochi di artificio ... alla nostra capitale, ai nostri cittadini o ai nostri soldati', poi ha affermato ilministro ...FERMIGNANO - Sono stati evacuate, a scopo precauzionale, le famiglie domiciliate in una palazzina di via Anna Frank dove è scoppiato un incendio in un appartamento al primo piano.Vasto incendio a Elmas. Le fiamme, alimentate dal vento, sono partite nel primo pomeriggio di oggi in via Sulcitana e si sono propagate in varie aree della zona, lambendo anche alcune strutture e azie ...