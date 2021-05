Il Napoli vince il suo primo Scudetto – 10 maggio 1987 – VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 10 maggio 1987 il Napoli, dopo il pari contro la Fiorentina, si laurea Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia Il 10 maggio 1987 è una data storica per il calcio italiano e in particolar modo per quello partenopeo. Con il pareggio maturato contro la Fiorentina, infatti, il Napoli conquisterà il primo, storico Scudetto della sua storia. Il titolo arriverà alla penultima giornata di campionato grazie al crollo dell’Inter a Bergamo che condannerà gli uomini di Trapattoni addirittura al terzo posto finale, a -4 dagli azzurri e a -1 dalla Juventus, seconda sul traguardo. La stagione L’intero paese assiste e vive con grande curiosità la giornata più gloriosa di un popolo, quello napoletano, che al San Paolo conquista un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 10il, dopo il pari contro la Fiorentina, si laurea Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia Il 10è una data storica per il calcio italiano e in particolar modo per quello partenopeo. Con il pareggio maturato contro la Fiorentina, infatti, ilconquisterà il, storicodella sua storia. Il titolo arriverà alla penultima giornata di campionato grazie al crollo dell’Inter a Bergamo che condannerà gli uomini di Trapattoni addirittura al terzo posto finale, a -4 dagli azzurri e a -1 dalla Juventus, seconda sul traguardo. La stagione L’intero paese assiste e vive con grande curiosità la giornata più gloriosa di un popolo, quello napoletano, che al San Paolo conquista un ...

