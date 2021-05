Finto ginecologo adescava e abusava ragazzine | chiesti 10 anni di carcere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Finto ginecologo

Altri 10 anni di reclusione chiesti per il finto ginecologo che abusava di ragazzine minorenni, già condannato per altri fatti analoghi a 5 anni e 8 mesi di reclusione in appello. E' l'esito della requisitoria nel processo con il rito abbreviato sulle nuove accuse. Cinque ragazze si sono costituite parti civili nel secondo processo. Il 50enne brianzolo si fingeva ginecologo con il nome di 'dottor Berti' per adescare e poi abusare ragazzine. Intanto ha chiesto al Tribunale del Riesame di venire...