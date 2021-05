Classifica marcatori | chi è al comando della Serie A?

(Di lunedì 10 maggio 2021) LaA 2020/2021 continua a regalare tanti gol. Laaggiornata in tempo reale Il titolo per il capocannoniere è una delle cose più affascinantiA (QUI i gol più belli) e laè spesso più di una semplice lista. Cristiano Ronaldo e Lukaku sono i candidati principali per togliere lo scettro a Immobile. Luis Muriel è il subentrato con la maggiore capacità realizzativa. Ibrahimovic è il più sfortunato, viste le numerose partite saltate. Diversi giocatori condividono laper numero di gol.: la top 10 1 JUVENTUS Cristiano Ronaldo 27 2 INTER Romelu Lukaku 21 3 ATALANTA Luis Muriel 21 4 FIORENTINA Dusan Vlahovic 21 5 CROTONE Simy ...

Advertising

gavltier : Se Ronaldo finirà al primo posto nella classifica marcatori immagino già i commenti dei “tifosi” juventini sotto il… - _k4lab : @outsider1899 @fernand90422479 Resta sempre uno scontro con una rivale e c’è sempre una classifica marcatori. La di… - tuttoatalanta : VIDEO - Primavera 1: risultati, marcatori e classifica aggiornata. Baby Dea in piena corsa playoff… - tuttoatalanta : Serie D, 30^ giornata: risultati, marcatori e classifica aggiornata. Seregno in fuga, Tritium 4 match da recuperare… - stefanosconti : La graduatoria aggiornata -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

Reggio Nel Pallone

I due sono separati solamente da mezzo punto di media in testa alla, 31.9 per Curry contro i 31.4 di Beal, e per chiudere la stagione a 31.5 di media ? sempre che giochi tutte ...Terzo gradino del podio nelladeidi Serie B per il francese Florian Ayé, mattatore assoluto delle probabili formazioni in questi ultimi mesi, perché con l'arrivo del 2021 Ayé ha ...Il giovane bomber viola è già nel mirino delle big italiane ed europee: conteranno soprattutto i programmi di Commisso ...Prima giornata di ritorno dell'Eccellenza 2.0, tante le reti segnate in questa giornata con un solo pareggio. È il girone E quello con più reti segnate, un ...